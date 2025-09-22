RU

Росгвардия усиливает свои войска танками в Украине, - британская разведка

Фото: бывший охранник Владимира Путина Виктор Золотов (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Росгвардия, подчиненная напрямую Владимиру Путину, насчитывает до 400 тысяч человек. Танковые подразделения расширяют ее возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в X (бывший Twitter).

Росгвардия формирует танковые части в рамках расширения тяжелого вооружения, сообщил ее глава Виктор Золотов, бывший телохранитель президента Путина. Подразделения напрямую подчиняются Кремлю и не входят в состав министерства обороны России.

Роль Росгвардии на фронте и в тылу

Как отмечается в сводке, основная задача Росгвардии - обеспечение внутренней безопасности для сохранения власти Путина.

Части Росгвардии были развернуты в Украине, где они обеспечивают безопасность тыла. Некоторые подразделения также участвуют в боевых действиях на передовой, хотя они плохо подготовлены для интенсивных боев.

Создание танковых частей

Решение о формировании танковых частей было подписано Путиным в августе 2023 года после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне того же года. Несмотря на заявления Золотова о "отличном" выполнении задач во время мятежа, нет доказательств, что Росгвардия эффективно подавляла угрозу со стороны Вагнера.

"Создание танковых подразделений - это заметная милитаризация Росгвардии, увеличивающая ее способность противостоять военным и парамилитарным угрозам. Оно также демонстрирует продолжающееся доверие Кремля к лояльности сил, обеспечивающих охрану режима", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Владимир Путин заявил, что в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября находится более 700 тысяч российских солдат.

С начала вторжения в 2022 году российская армия потеряла убитыми и ранеными более 1 млн человек.

