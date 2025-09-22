ua en ru
Политика
ВСУ "минуснули" 960 россиян и 3 вертолета: Генштаб обновил данные потерь россиян

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 08:05
ВСУ "минуснули" 960 россиян и 3 вертолета: Генштаб обновил данные потерь россиян Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украинские военные нанесли очередные значительные потери российским оккупационным силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские подразделения продолжают успешно выполнять оборонительные и контрнаступательные задачи, нанося значительные потери противнику на разных направлениях.

Так, за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 960 российских оккупантов и более 570 единиц их военной техники и вооружения.

Среди уничтоженной техники - три вражеских вертолета.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 составляют 1102570 человек.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 22 сентября 2025 года ВСУ уничтожили:

  • танков: 11 194 единицы (+1);
  • боевых бронированных машин: 23 282 единицы (+1);
  • артиллерийских систем: 32 999 единиц (+47);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО): 1 493 единицы (+1);
  • вертолетов: 344 единицы (+3);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 62 001 (+403);
  • автомобильной техники и автоцистерн: 62 363 единицы (+118)

ВСУ &quot;минуснули&quot; 960 россиян и 3 вертолета: Генштаб обновил данные потерь россиян

Напомним,за последние сутки оккупанты нанесли 46 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовали для ударов 2480 дронов-камикадзе и осуществили 3636 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Сейчас Покровское направление самое горячее, в то же время на Торецком ВСУ отбили уже все атаки РФ.

