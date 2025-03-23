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Россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область: погиб человек, уничтожены дома

Воскресенье 23 марта 2025 21:08
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Россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область: погиб человек, уничтожены дома Фото: в результате авиаударов погибла женщина, уничтожены дома (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Ірина Гайдук

Российские оккупанты 23 марта нанесли авиаудары по Миропольской громаде Сумской области. Погибла женщина, повреждены и уничтожены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

По данным прокуратуры, 23 марта оккупанты в течение всего дня обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района.

"В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен", - рассказывает прокуратура.

Кроме того, из-за вражеских ударов поврежден и уничтожен ряд частных домов.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями задокументировали последствия вражеского обстрела.

"При процессуальном руководстве Сумской областной и Сумской окружной прокуратур проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили правоохранители.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Фото: последствия вражеских обстрелов в Сумской области (t.me/prokuraturasumy)

Ситуация в Сумской области

Отметим, что Сумская область практически постоянно страдает от российских ударов. Пограничные населенные пункты региона чаще всего попадают под обстрелы (оккупанты могут для атак применять не только БПЛА, ракеты и авиабомбы, но и артиллерию и минометы). Вместе с тем также враг бьет и по городу Сумы.

Так, российские захватчики в пятницу, 21 марта, нанесли массированный авиационный удар по границе Сумской области. Из-за обстрела вспыхнул масштабный пожар и подверглись разрушениям дома.

В Краснопольской громаде в результате российских авиационных ударов погибли два человека, получили ранения - два человека, были повреждены дом культуры, административные здания, магазины и гражданские дома.

Также напомним, что 20 марта из-за российских ударов КАБами по Краснополью Сумской области погибли два человека.

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