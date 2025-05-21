Росармия била дронами по Киевской области, пострадали супруги с тремя детьми

В Киевской области из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников пострадала целая семья из пяти человек, среди которых трое - дети. Также повреждены гражданские здания и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника .

Чиновник уточнил, что семья пострадала в Бориспольском районе, который подвергся дроновой атаке.

По словам главы ОГВ, у парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы - "острая реакция на стресс".

Кроме того, добавил он, "у сына 13 лет - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги"

Как отметил чиновник, пострадавшим оказывается медицинская помощь, и предварительно обошлось без госпитализации.

Также начальник ОВА рассказал, что из-за падения обломков сбитой цели был "поврежден частный дом, где находились пострадавшие".

"В здании выбиты окна и повреждена крыша. Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем", - говорится в его публикации.

Калашник добавил, что оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

В сети были обнародованы кадры с места "прилетов" в Киевской области этой ночью.

Атака "Шахедов" в ночь на 21 мая

Напомним, этой ночью на фоне вражеской дроновой атаки в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за удара "Шахедов" в Сумах была слышна серия взрывов.

Также сообщалось о работе ПВО в Киеве и области из-за ударных беспилотников противника. Кроме того, в районе столицы были слышны взрывы.

Утром стало известно, что в Сумах из-за российской дроновой атаки в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары. Известно об одном пострадавшем.