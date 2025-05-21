Росармія била дронами по Київській області, постраждало подружжя з трьома дітьми

У Київській області через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників постраждала ціла родина з п'яти осіб, серед яких троє - діти. Також пошкоджені цивільні будівлі та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника .

Чиновник уточнив, що родина постраждала у Бориспільському районі, які зазнала дронової атаки.

За словами глави ОВА, у хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами - "гостра реакція на стрес".

Крім того, додав він, "у сина 13 років - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги"

Як зауважив чиновник, постраждалим надається медична допомога, і попередньо обійшлося без госпіталізації.

Також начальник ОВА розповів, що через падіння уламків збитої цілі було "пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі".

"У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", - йдеться в його публікації.

Калашник додав, що оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

В мережі були оприлюднені кадри з місця "прильотів" у Київській області цієї ночі.

Атака "Шахедів" у ніч проти 21 травня

Нагадаємо, цієї ночі на тлі ворожої дронової атаки у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через удар "Шахедів" у Сумах було чути серію вибухів.

Також повідомлялося про роботу ППО у Києві та області через ударні безпілотники противника. Крім того, у районі столиці було чути вибухи.

Вранці стало відомо, що у Сумах через російську дронову атаку у деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі. Відомо про одного постраждалого.