Роналду відновився і зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів з "Аяксом"

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відновився після травми і готовий взяти участь в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом. Про це повідомляє Marca.

Відзначається, що португальський футболіст знаходиться в хорошій формі і пройшов реабілітацію з випередженням графіка.

Видання також наголошує, що Роналду готовий вийти на поле вже в матчі 31 туру чемпіонату Італії з "Міланом", який відбудеться 6 квітня, але навряд чи це станеться. В "Юве" хочуть поберегти форварда, щоб той не отримав рецидив.

34-річний гравець отримав пошкодження 25 березня в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командою Сербії.

Перша гра 1/4 фіналу ЛЧ між "Аяксом" і "Ювентусом" відбудеться 10 квітня в Амстердамі, у відповідь - 16 квітня в Турині.

Зазначимо, що амстердамський клуб з розгромним рахунком вибив з турніру "Реал" - попередній клуб португальця, водночас саме Роналду вивів "Ювентус" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду уникнув дискваліфікації за непристойний жест під час святкування голу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (3:0).