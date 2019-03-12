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Роналду вивів "Ювентус" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    12.03.2019 - 23:53
Роналду вивів "Ювентус" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "Ювентус" - "Атлетіко" (twitter.com/juventusfc)

Португалець оформив хет-трик у ворота "Атлетіко"

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду оформив хет-трик у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Атлетіко". Завдяки цьому рахунку  (3:0) туринський клуб вийшов до чвертьфіналу турніру. 

Кріштіану відкрив рахунок в матчі на 27 хвилині з передачі Федеріко Бернардескі. На початку другого тайму Роналду подвоїв перевагу своєї команди. А на 86 хвилині впевнено реалізував пенальті, призначений за фол на Федеріко Бернардескі.

При цьому у першому матчі "Юве" всуху програв "Атлетико - 0:2.

Ще одним учасником 1/4 фіналу став "Манчестер Сіті", який у паралельній грі розбив "Шальке-04" з рахунком 7:0.

У попередньому сезоні "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись мадридському "Реалу" (0:3; 3:1). Вирішальний гол з пенальті в компенсований час забив саме 34-річний Роналду, який у наступному сезоні виступає за "стару синьйору".

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