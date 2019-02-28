Роналду пропустить центральний матч чемпіонату Італії

Португалець травмувався в попередній зустрічі

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит центральный матч 26 тура чемпионата Италии против "Наполи". Об этом сообщает Football Italia.

Лидер туринской команды тренируется по индивидуальной программе из-за травмы голеностопа, которую он получил во встрече предыдущего тура против "Болоньи" (1:0).

При этом, как информирует La Gazzetta dello Sport, португальский футболист успеет восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", которая пройдет 12 марта в Турине. В первой игре туринцы уступили со счетом 0:2.

"Ювентус" является лидером чемпионата Италии. Матч с "Наполи", который идет вторым в турнирной таблице отставая на 13 очков, в воскресенье, 3 марта.