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Автор голу в ворота "Ювентуса" визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    22.02.2019 - 16:18
Автор голу в ворота "Ювентуса" визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Фото: Дієго Годін (twitter.com/Atleti)

Годін став автором одного з м'ячів мадридського "Атлетіко"

Уругвайський захисник мадридського "Атлетіко" Дієго Годін визнаний кращим футболістом тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

33-річний гравець провів на полі всю гру і відзначився другим голом у ворота туринського "Ювентуса" (2:0).

На звання кращого гравця тижня також претендували півзахисник "Баварії" Тьяго Алькантара, хавбек "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг і захисник "Ліона" Джейсон Денайер.

 

Нагадаємо, УЄФА пояснив рішення арбітра Даміра Скоміни скасувати гол захисника "Аякса" Ніколаса Тальяфіко в ворота "Реала".

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