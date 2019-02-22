Автор голу в ворота "Ювентуса" визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Годін став автором одного з м'ячів мадридського "Атлетіко"
Уругвайський захисник мадридського "Атлетіко" Дієго Годін визнаний кращим футболістом тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
33-річний гравець провів на полі всю гру і відзначився другим голом у ворота туринського "Ювентуса" (2:0).
Well played, @diegogodin #UCL #POTW pic.twitter.com/pjLCmwwFTR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2019
На звання кращого гравця тижня також претендували півзахисник "Баварії" Тьяго Алькантара, хавбек "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг і захисник "Ліона" Джейсон Денайер.
Нагадаємо, УЄФА пояснив рішення арбітра Даміра Скоміни скасувати гол захисника "Аякса" Ніколаса Тальяфіко в ворота "Реала".