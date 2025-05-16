Роналду имеет больше всех, Усик отстает от Фьюри: заработки спортсменов в 2025-м

Где зарабатывает Роналду

Роналду возглавляет этот список третий год подряд. Текущий общий доход 39-летнего футболиста составляет 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 миллионов - зарплата и бонусы по контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 миллионов Роналду заработал вне футбольного поля - от спонсорских сделок, бизнеса и рекламы.

На втором месте в рейтинге - звезда НБА из клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Третье - занял британский боксер Тайсон Фьюри.

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе - украинец Александр Усик в плане заработка уступает британцу, которого дважды побеждал на ринге. Отечественный спортсмен в списке - лишь 11-й.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов (суммы - в долларах США):