Роналду та іспанський гранд окреслили взаємний інтерес до порятунку зірки з МЮ
У підписанні форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зацікавлений керманич мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Балаге.
Іспанський топ-інсайдер розповів про обопільне бажання португальської зірки та аргентинського тренера попрацювати разом. Трансфер може відбутися до завершення літнього трансферного вікна.
У переході нібито зацікавлені всі сторони – "Манчестер Юнайтед", "Атлетіко" та сам Роналду. Сімеоне відводить для 5-разового володаря "Золотого м'яча" роль, яку раніше виконував Луїс Суарес. Ветеран перебрався в Мадрид із "Барселони" та допоміг "матрацникам" стати чемпіонами в сезоні 2020/21.
На перешкоді трансферу передусім фінанси. Роналду готовий зменшити зарплату заради відходу з МЮ, у якому не бачить достатніх амбіцій і перспектив. Проте, "червоні дияволи" відпустять португальця лише тоді, коли знайдуть заміну в центр нападу.
"Юнайтед", за даними Фабріціо Романо, цікавиться форвардом "Атлетіко" Куньєю. Також манкуніанці мають інтерес до ще одного форварда мадридців – Морати. Влаштувати непрямий обмін із "Атлетіко" за участі Роналду може суперагент форварда Жорже Мендеш. Посередник має чудові взаємини з босами "матрацників".
... CR7 likes the idea and might explain his behaviour— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 15, 2022
Atlético looking at all kinds of possibilities to please Simeone...and Jorge Mendes who has an exceptional relationship with the decision makers at the club
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Брентфорду" й опустився на 20-те місце АПЛ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.