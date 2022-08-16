Роналду и испанский гранд обозначили взаимный интерес к спасению звезды из МЮ
В подписании форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заинтересован наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Балаге.
Испанский топ-инсайдер рассказал об обоюдном желании португальской звезды и аргентинского тренера поработать вместе. Трансфер может состояться до завершения летнего трансферного окна.
В переходе якобы заинтересованы все стороны – "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и сам Роналду. Симеоне отводит для 5-кратного обладателя "Золотого мяча" роль, которую раньше исполнял Луис Суарес. Ветеран перебрался в Мадрид из "Барселоны" и помог "матрасникам" стать чемпионами в сезоне 2020/21.
Препятствует трансферу прежде всего финансы. Роналду готов снизить зарплату ради ухода из МЮ, в котором не видит достаточных амбиций и перспектив. Однако "красные дьяволы" отпустят португальца только тогда, когда найдут замену в центр нападения.
"Юнайтед", по данным Фабрицио Романо, интересуется форвардом "Атлетико" Куньей. Также манкунианцы сохраняют интерес к еще одному нападающему мадридцев – Морате. Устроить непрямой обмен с "Атлетико" с участием Роналду может суперагент форварда Жорже Мендеш. Посредник имеет отличные отношения с боссами "матрасников".
... CR7 likes the idea and might explain his behaviour— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 15, 2022
Atlético looking at all kinds of possibilities to please Simeone...and Jorge Mendes who has an exceptional relationship with the decision makers at the club
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Брентфорду" и опустился на 20-е место АПЛ.
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