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Роналду и испанский гранд обозначили взаимный интерес к спасению звезды из МЮ

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Мадрид, Вторник 16 августа 2022 12:48
Роналду и испанский гранд обозначили взаимный интерес к спасению звезды из МЮ Фото: Криштиану Роналду стремится сбежать из "Олд Траффорд" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

В подписании форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заинтересован наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Балаге.

Испанский топ-инсайдер рассказал об обоюдном желании португальской звезды и аргентинского тренера поработать вместе. Трансфер может состояться до завершения летнего трансферного окна.

В переходе якобы заинтересованы все стороны – "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и сам Роналду. Симеоне отводит для 5-кратного обладателя "Золотого мяча" роль, которую раньше исполнял Луис Суарес. Ветеран перебрался в Мадрид из "Барселоны" и помог "матрасникам" стать чемпионами в сезоне 2020/21.

Препятствует трансферу прежде всего финансы. Роналду готов снизить зарплату ради ухода из МЮ, в котором не видит достаточных амбиций и перспектив. Однако "красные дьяволы" отпустят португальца только тогда, когда найдут замену в центр нападения.

"Юнайтед", по данным Фабрицио Романо, интересуется форвардом "Атлетико" Куньей. Также манкунианцы сохраняют интерес к еще одному нападающему мадридцев – Морате. Устроить непрямой обмен с "Атлетико" с участием Роналду может суперагент форварда Жорже Мендеш. Посредник имеет отличные отношения с боссами "матрасников".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Брентфорду" и опустился на 20-е место АПЛ.

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