У Мін'юсті розповіли, коли назвуть нового керівника Лук'янівського СІЗО

У відомстві вже вибрали кандидата

Прес-секретар заступника міністра юстиції України Юрій Маслак заявив, що у Міністерстві юстиції України повідомили, що нового керівника Лук'янівського СІЗО назвуть завтра. Про це повідомляє "112 Україна".

"На даний момент я не можу сказати, звільнили керівництво, або воно пішло у відставку за власним бажанням, бо вже пізня година і я не можу точно дізнатися всі деталі. Єдине, що можу підтвердити, що дійсно буде нове керівництво і вже завтра я зможу повідомити, чи це було пов'язано саме з подіями, які мали місце 9 серпня в стінах київського ізолятора, або з тим, що керівництво СІЗО пішло у відставку за власним бажанням... Завтра буде новий керівник, прізвище цієї людини я знаю, він працював в системі", - заявив Маслак.

Також Маслак повідомив, що не може точно стверджувати, чи було попереднє керівництво звільнено. За його словами нове керівництво буде нести відповідальність згідно з законодавством.

"Якщо згідно їх заяв буде інформація про те, що керівництво СІЗО володіло цією інформацією і також як-то, можливо, допомагало – звичайно, що і керівництво СІЗО буде нести відповідальність ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у камерах Лук'янівського СІЗО Києва, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти "Торнадо" влаштували бунт.