Романа Кравца признали депутатом Рады: что о нем известно

Скандальные слухи о Кравце

Стоит заметить, что согласно информации украинских СМИ, в 2014 году Роман Кравец несколько раз выезжал за границу. По его словам, там он покупал дроны для украинских военных. Но, как пишет "Громадське", в это время он находился на отдыхе.

Также, по неподтвержденным данным, Кравца сняли с воинского учета, когда он находился за границей.

В 2024 году в сети появились слухи о том, что Роман Кравец может быть администратором провластного Telegram-канала "Джокер" и активно контактирует с Офисом президента.

Forbes при помощи приложения Getcontact выяснило, что в контактах некоторых других пользователей номер Кравца подписан как "Рома Кравец Джокер".

К слову, Наталуха, чье место в Раде занял Кравец, стал главой Фонда госимущества 14 января - тогда его кандидатуру поддержала Рада.