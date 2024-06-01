Дети-герои. 5 невероятных историй юных украинцев, которые стали примером несокрушимости для каждого взрослого

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Однако полномасштабное вторжение РФ изменило жизнь и взрослых, и юных украинцев навсегда. Некоторые из детей стали настоящими героями своего времени - несмотря на ужасы войны и многочисленные потери.

РБК-Украина рассказывает истории некоторых невероятных юных украинцев, которые стали примером мужества и борьбы для большинства взрослых

Саша Паскаль

16 мая 2022 года семья 6-летней на тот момент Александры Паскаль приехала по делам в Затоку Одесской области и попала под вражеский обстрел.

Юная украинка пробыла в коме около 15 дней. Обломки вражеской ракеты изуродовали руку девочки, а ножку пришлось ампутировать.

Несмотря на тяжелое состояние, Сашу тогда больше всего беспокоило, сможет ли она вернуться к делу своей жизни - художественной гимнастике. Оказалось, что настойчивость и жажда спорта были сильнее травмы.

В течение продолжительного периода семье Паскаль пришлось нелегко. Несколько месяцев ушло на реабилитацию Александры за границей, после этого - протезирование ноги.

Реабилитация - непростой процесс (фото: mvs.gov.ua)

Были и периоды борьбы с фантомными болями, и неприятие ситуации. Однако родители делали все для того, чтобы девочка чувствовала себя счастливой.

Преодолев все сложности, юная Саша вернулась в спортивный зал, где проходят тренировки по художественной гимнастике, и уже вскоре 7-летняя спортсменка начала заниматься на уровне со всеми.

Девочка научилась жить с бионическим протезом вместо ноги и верит, что имеет все шансы получить Олимпийское золото.

В первой половине 2023 года Саша Паскаль заняла первое место с сольным номером на чемпионате по гимнастике в Черноморске Одесской области.

12 июня 2023 года девочка приняла участие в благотворительной акции "Дети-герои" и получила награду за мужество во время войны.

Сейчас Саша продолжает свою спортивную карьеру - много тренируется и участвует в различных конкурсах и соревнованиях. Ее поддерживают не только родные и друзья, но и публичные личности.

Эта девочка - невероятная (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)

Например, в рамках благотворительной рубрики "Мрія заради життя" ее инициатор - певица Марта Липчей - пообещала при поддержке мецената подобрать Саше новый протез (ведь девочка растет и менять его нужно регулярно).

Кроме того, юная гимнастка приняла участие в талант-шоу "Україна неймовірних людей", причем ее номер стал одним из лучших.

Роман Алексив

14 июля 2022 года 7-летний тогда Роман Алексив родом из Львова поехал вместе с мамой навестить бабушку с дедушкой в Виннице. Мальчика записали также на консультацию к врачу в клинике "Нейромед" (расположенной в доме быта "Ювілейний").

Около 11 часов дня связь с Ромой и его мамой пропала, а уже в течении считанных минуты вся Украина узнала об ужасном военном преступлении - ракетной атаке страны-агрессора на мирный город.

Впоследствии папа Ярослав нашел мальчика в Винницкой областной больнице. Еще позже ему официально сообщили о гибели 29-летней супруги Галины - мамы Романа (этот факт установили по результатам ДНК-экспертизы).

Состояние мальчика после совершенного россиянами теракта было очень тяжелым. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% - внутренние. Местами они были столь глубокими, что достигали костей.

У Ромы обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. Он также получил закрытый перелом левой руки, а несколько обломков от снаряда - попали в череп.

Борьба за жизнь была нелегкой (фото: facebook.com/borzov.ss)

Сначала маленького пациента транспортировали из Винницы в родной город, однако из детской больницы Святого Николая во Львове Романа решили отправить в Германию.

21 июля 2022 года он уже был в Дрездене, где его ждали, в частности, пересадка кожи и ряд пластических операций.

Несмотря на полученные травмы и 32 операции, ни мальчик, ни его отец не сдались. Со временем Рома не только смог ходить (на что врачи не давали никаких прогнозов), но и вернулся к любимому делу - начал снова заниматься бальными танцами.

Сегодня Рома почти повсюду с папой. 40-летний Ярослав посвящает ребенку почти все свое время. Они вместе тренируются, путешествуют, посещают занятия и принимают участие в соревнованиях и чемпионатах.

Вместе они, вероятно, ведут и страницу мальчика в социальных сетях, где публикуют информацию о жизни, тренировках и достижениях юного Ромчика:

встрече с Папой Римским Франциском в Риме

первых "пробах" игры на баяне

музыкальных выступлениях

новом увлечении - автомобилями и т.п.

Юный герой с папой (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Недавно стало известно, что в Лондоне начинается работа по съемкам короткометражного художественного фильма, основанного на реальных событиях. Название ленты - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мечты нельзя сжечь").

Яна Степаненко

8 апреля 2022 года в результате террористического удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске Яна Степаненко потеряла обе ноги.

Фотография, на которой хирург детской больницы Святого Николая первого медобъединения Львова несет ее на руках, со временем облетела весь мир.

Яна на руках у хирурга (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)

Несмотря на трагедию, веру в себя девочка не потеряла. Первые протезы для ходьбы и бега она получила в США и летом прошлого года - после года восстановления за границей - вернулась в Украину.

Дома Яна продолжила реабилитацию и получила новые искусственные конечности для ходьбы в мастерской протезирования Национального реабилитационного центра "Незламні" (UNBROKEN).

В прошлом году осенью юная спортсменка решила присоединиться к львовскому полумарафону. Тогда она только училась пользоваться беговыми протезами и вместе с другими пациентами UNBROKEN - украинскими воинами - одолела символическую "Милю несокрушимости" длиной 70 метров.

Полумарафон Яны на протезах (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Впоследствии американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий, пригласил 12-летнюю украинку к участию в Бостонском марафоне (одном из самых старых и престижных в мире ежегодных забегов).

Девочка согласилась, ведь старалась напомнить всему миру, что:

война в Украине продолжается

продолжают страдать и гибнуть дети и взрослые

искалечены тысячи жизней

ежедневно растет количество людей с ампутациями

украинцы остаются несокрушимыми - несмотря на все

Кроме того, Яна имела также и благотворительную цель - сбор на спортивный протез для тяжелораненого защитника Украины - Александра Рясного родом из Запорожья (также пациента UNBROKEN).

В апреле 2024 года юная спортсменка пробежала марафон в США и продемонстрировала всему миру несокрушимость украинского народа. На беговой протез для защитника Украины удалось собрать более 600 тысяч гривен.

Арсен Аджубей

В июне 2023 года 14-летний тогда Арсен Аджубей из Белой Церкви стал лауреатом патриотической акции "Дети-герои", целью которой было отметить детей, проявивших себя во время войны, помогающих украинскому войску или пострадавших от агрессии российских захватчиков.

Подросток с аутизмом выбрал уникальный путь - рисовать особые картины, продавать их и помогать на вырученные деньги нашей армии.

Арсен Аджубей помогает войску изо всех сил (фото: npu.gov.ua)

"У Арсена был период, когда он сел рисовать, а потом начал плакать. Потому что он уже приложил столько усилий, а война в Украине до сих пор не закончилась", - поделилась мама юного художника Юлия.

Несмотря на такие тяжелые ощущения, парень быстро собрался с силами и эмоциями, позвал родителей с бабушкой и продолжил свою важную миссию.

Рисуя картины и разрисовывая различные предметы, Арсен выбирает яркие цвета и интересные сюжеты (например, пейзажи мирных городов и животных). Кроме того, он все лучше овладевает народным искусством Петриковской росписи.

Все готовые работы родители Арсена выставляют на аукцион в социальных сетях. Желающих задонатить и получить картину юноши немало, так что лоты уходят с молотка сразу.

Благодаря увлечению парня семье Адбужей удалось закрыть не один военный сбор на ВСУ. Рисовать Арсен планирует до победы, ведь стремится жить в свободной и независимой Украине.

Соломия Реут

Ребенком-героем в рамках патриотической акции 2023 года была признана также 7-летняя в то время Соломийка Реут из Днепра.

Несмотря на трудности войны эта маленькая, но удивительно вдохновенная девочка, очаровывает всех вокруг своей игрой на свирели. Чтобы помочь украинским военным, она выходит на улицы города и играет.

По словам юного музыканта, она мечтает не только собрать много денег на нужды ВСУ, но и популяризировать народный духовой инструмент - свирель.

Эта девочка - настоящий патриот (фото: mvs.gov.ua)

Папа Соломийки защищает Родину, поэтому школьница делает все, чтобы война как можно быстрее закончилась победой Украины. Девочка уже закрыла немало запросов волонтеров и приобрела ребятам на фронт бронежилеты, аптечки и каски.

Репертуар юной артистки знает каждый, ведь она исполняет не только популярные народные песни, но и Гимн Украины.

Днепряне и гости города охотно останавливаются, чтобы послушать мелодии и забросить донат в копилку Соломии.

В рамках патриотической акции "Дети-герои" известный украинский певец Anton Wellboy подарил Соломии Реут новую свирель, поэтому ее музыкальная миссия будет продолжаться до победы.