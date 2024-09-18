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Главный бомбардир ЧМ-1990 Скиллачи умер в 59 лет: он принес Италии бронзовые медали

Палермо, Среда 18 сентября 2024 12:27
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Главный бомбардир ЧМ-1990 Скиллачи умер в 59 лет: он принес Италии бронзовые медали Фото: Сальваторе Скиллачи на спортивном фестивале в Риете 3 года назад (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард сборной Италии и ряда местных команд Сальваторе Скиллачи отошел в вечность после тяжелой болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurosport.

Сердце самого результативного футболиста Мундиаля-1990 остановилось на 60-м году жизни. Он не смог побороть онкологическое заболевание.

Скиллачи был госпитализирован в начале сентября с аритмией сердца. В январе 2022-го у бывшего нападающего диагностировали рак толстой кишки. Он перенес две операции, о которых признался в прошлом году в одном из телевизионных шоу.

После завершения игровой карьеры Скиллачи вернулся в родной город. Там он руководил юношеской академией и периодически был приглашенным экспертом футбольных программ.

Кто такой Сальваторе Скиллачи

Уроженец Палермо, воспитанник местной команды AMAT. Прозвище – "Тото". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 1982/83 в составе "Мессины" из Серии C2.

После семи сезонов в сицилийской команде неожиданно перешел в туринский "Ювентус" перед кампанией 1989/90. Стал лучшим бомбардиром "бьянконери" в Серии A (15 мячей) и завоевал место в составе сборной Италии на турнир своей жизни – домашний ЧМ-1990.

Во время Мундиаля стал главным героем "Скуадры Адзурры", забив 6 мячей. В частности, оформил победный гол в матче за 3-е место против сборной Англии (2:1). Финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч", уступив чемпиону мира Лотару Маттеусу.

После трех лет в рядах "Ювентуса" перешел в миланский "Интер". После двух сезонов на "Джузеппе Меацца" отправился завершать карьеру в чемпионат Японии (1994-1997 гг.). Обладатель Кубка Италии, двух Кубков УЕФА, чемпион J-Лиги.

К слову, ранее чемпион мира-1990 года Бреме скончался в 63 года.

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