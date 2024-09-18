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Довбик неожиданно остался без главного тренера в "Роме"

Рим, Среда 18 сентября 2024 10:33
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Довбик неожиданно остался без главного тренера в "Роме" Фото: Даниэле Де Росси потерял работу в родном клубе (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Дебютный гол форварда сборной Украины Артема Довбика в чемпионате Италии не спас Даниэле Де Росси от освобождения от должности главного тренера "Ромы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

41-летний специалист остался без работы на старте сезона. "Волки" в данный момент не одержали ни одной победы в Серии А.

"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно вернуться на желаемый путь в то время, когда сезон еще только начинается", – говорится в заявлении "волков".

Де Росси проработал в должности 9 месяцев. Он возглавил "Рому" посреди прошлого сезона, когда уволили Жозе Моуринью. Под руководством нового алленаторе "волки" претендовали на место в зоне Лиги чемпионов, но провалили финиш чемпионата и завершили сезон на 6-й позиции.

Кто такой Даниэле Де Росси

Уроженец Рима, наследник дворянского рода. В детстве занимался футболом в команде "Остиамаре". На профессиональном уровне дебютировал в "Роме" в сезоне 2001/02.

В общей сложности отдал "волкам" 18 сезонов. Завоевал с римлянами 2 Кубка и Суперкубок Италии. Последний сезон в карьере отыграл за "Бока Хуниорс" и стал чемпионом Аргентины. Цвета сборной Италии защищал в 2004-2017 гг., проведя 117 матчей (21 гол). Триумфовал с национальной командой на ЧМ-2006, стал вице-чемпионом Европы в 2012-м и завоевал "бронзу" Олимпиады-2004.

В марте 2021 года пополнил штаб Роберто Манчини в сборной Италии. В роли технического ассистента стал чемпионом Европы со "Скуадра Адзуррой". В сезоне 2022/23 несколько месяцев тренировал СПАЛ из Феррары.

К слову, накануне "Милан" дома проиграл "Ливерпулю" в основной сетке Лиги чемпионов.

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