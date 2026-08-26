Ролик за 10 секунд: Instagram упрощает процесс создания Reels

Как работает First Draft?

Для использования функции пользователю достаточно выбрать несколько видеоклипов из галереи Reels или снять новые фрагменты через камеру Instagram.

После нажатия кнопки First Draft система анализирует материалы и создает первоначальный черновиковый вариант.

Возможности, которые предлагает опция:

Удаление пауз: инструмент автоматически обрезает пустые промежутки и молчание.

Выбор моментов: алгоритм отбирает самые динамические отрезки и компоновывает их на таймлайне.

Скорость: весь процесс первичной сборки занимает менее 10 секунд.

Полученный черновик можно сразу отредактировать во встроенном редакторе, добавить эффекты или музыку или опубликовать в ленте и Stories.

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Технические особенности и отсутствие ИИ

Несмотря на то, что Instagram в последнее время активно интегрирует ИИ-функции в мессенджер и Stories, в заявлении по First Draft технология генеративного искусственного интеллекта не упоминается.

Как отмечают в The Verge, Meta классифицирует работу инструмента как "машинное обучение", а не ИИ.

Аналогичные автоматизированные функции уже существуют в сторонних редакторах (например, CapCut или Adobe Firefly), однако появление такого инструмента внутри Instagram позволяет авторам создавать контент без привлечения стороннего софта.

Первыми функцию First Draft получат пользователи устройств на базе iOS. Дата релиза для операционной системы Android в Meta пока не уточняется.