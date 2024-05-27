ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Калинина драматично вылетела с French Open

Париж, Понедельник 27 мая 2024 21:07
UA EN RU
Калинина драматично вылетела с French Open Фото: Ангелина Калинина не задержалась на парижском грунте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина проиграла колумбийской теннисистке Камиле Осорио Серрано в первом раунде Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1-й раунд, женщины

Калинина – Осорио Серрано – 1:1, отказ (6:3, 6:7, 1:4)

К середине первого сета соперницы успели оформить три брейка на двоих. Верх взяла Калинина, которая со стратегическим преимуществом дальше сосредоточилась на собственных подачах. Этот подход позволил оформить партию в свою пользу за 43 минуты.

Второй сет начался с обмена брейками, а затем в течение длительного отрезка побеждала подававшая теннисистка. В седьмом-восьмом геймах украинка и Осорио Серрано еще раз взяли подачи друг друга и намекнули на тай-брейк.

Однако после небольшой паузы Калинина еще раз оформила брейк и вышла подавать на сет. Колумбийка сопротивлялась до последнего, отыгравшись с 0:40, а затем оформила пункт на подаче украинской теннисистки. На этом беды Калининой не закончились, поскольку она проиграла и партию.

Неудачно для нее начался и решающий сет. Украинка уступила в четырех из пяти геймов и решила не продолжать борьбу из-за травмы. Осорио Серрано прошла во второй раунд на отказе соперницы. В следующем круге колумбийка встретится с Онс Жабер.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Будут ли выключать свет в Украине 28 мая: ответ "Укрэнерго"
Будут ли выключать свет в Украине 28 мая: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление