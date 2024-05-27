Калинина драматично вылетела с French Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1-й раунд, женщины

Калинина – Осорио Серрано – 1:1, отказ (6:3, 6:7, 1:4)

К середине первого сета соперницы успели оформить три брейка на двоих. Верх взяла Калинина, которая со стратегическим преимуществом дальше сосредоточилась на собственных подачах. Этот подход позволил оформить партию в свою пользу за 43 минуты.

Второй сет начался с обмена брейками, а затем в течение длительного отрезка побеждала подававшая теннисистка. В седьмом-восьмом геймах украинка и Осорио Серрано еще раз взяли подачи друг друга и намекнули на тай-брейк.

Однако после небольшой паузы Калинина еще раз оформила брейк и вышла подавать на сет. Колумбийка сопротивлялась до последнего, отыгравшись с 0:40, а затем оформила пункт на подаче украинской теннисистки. На этом беды Калининой не закончились, поскольку она проиграла и партию.

Неудачно для нее начался и решающий сет. Украинка уступила в четырех из пяти геймов и решила не продолжать борьбу из-за травмы. Осорио Серрано прошла во второй раунд на отказе соперницы. В следующем круге колумбийка встретится с Онс Жабер.