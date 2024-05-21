Снигур одолела первый раунд квалификации на "Ролан Гарросе-2024"
Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла Деспину Папамихаил из Греции в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины
Папамихаил – Снигур – 0:2 (5:7, 2:6)
Первый сет стал настоящей драмой. Украинка с двумя брейками в середине партии оказалась на пороге сетбола (5:1). Однако греческая теннисистка организовала камбэк. Она взяла четыре гейма подряд и всерьез претендовала на выход вперед после одиннадцатого гейма.
Тем не менее, Снигур отыгралась с 0:30 и в третий раз взяла очко на подаче соперницы. Получив стратегическое преимущество, украинка вышла подавать на сет. Гейм получился нервным, но с четвертой попытки она сумела закрыть и гейм, и партию в свою пользу.
Второй сет обернулся ливнем брейков. Из восьми геймов целых шесть закончились успехом принимавшей подачи теннисистки. В этом соревновании сильнее оказалась Снигур. Она оформила 4 брейка и еще дважды набрала очки на собственных подачах.
В следующем круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния австралийки Аявы и нейтральной россиянки Селехметьевой. Их поединок начался позже. Для места в основной сетке French Open Снигур нужны еще две победы подряд.
К слову, ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований этого года.
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