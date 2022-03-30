ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арахамія оцінив роль Абрамовича на переговорах України з Росією

Новость на русском →
Київ, Середа 30 березня 2022 23:46
Арахамія оцінив роль Абрамовича на переговорах України з Росією Фото: народний депутат України Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава української делегації, народний депутат Давид Арахамія позитивно оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Насправді позитивну", - сказав Арахамія, відповідаючи на питання, Яку роль відіграє Роман Абрамович на переговорах.

При цьому глава української делегації додав, що не зрозуміло чому Абрамович став виконувати публічну роль. З самого початку у російського бізнесмена була роль додаткового каналу зв'язку.

"Неофіційного каналу зв'язку, який допомагає обговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною. Завдяки міжнародній пресі цей канал став відомим. Він намагається, не кажу, що так є, але намагається бути нейтральною стороною", - уточнив Арахамія.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі пройшли переговори між Україною і Росією. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України триває 35-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид Арахамія Роман Абрамович Війна Росії проти України
NEWS
35-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
35-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі