Когда в Украине ждать морозов: прогноз синоптиков
Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание может быть уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, 5-7 января ночные температуры в Киеве могут упасть до 5 градусов мороза. В то же время, эти расчеты могут еще измениться.
Как отметила Голеня, в январе обязательно будет похолодание и морозы.
"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - сказала синоптик. .
Голеня считает, что в этом году "может быть нечто подобное". "Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также напомнила, что Украина находится в умеренных широтах.
"У нас не может быть месяц или два тепло. Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег и мороз", - отметила Голеня.
Напомним, что за Новый год в Украине ожидается теплая погода. В Киеве днем 1 января температура может подняться до 10 градусов тепла.
По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.