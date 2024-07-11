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Жители дома на Сырце, в который попала ракета РФ, получают необходимую помощь, - Кличко

Четверг 11 июля 2024 16:04
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Жители дома на Сырце, в который попала ракета РФ, получают необходимую помощь, - Кличко Фото: жители дома на Сырце, в который попала ракета РФ, получают необходимую помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Жителям дома на Сырце, поврежденном 8 июля российской ракетой, оказывается вся необходимая помощь от города. Выводы о возможности восстановления дома должна сделать специальная комиссия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Отселенным жителям этого и соседнего домов (это в общей сложности около 100 человек) от города оказывается вся необходимая помощь. Людям, которые обратились, что нуждаются, куда переехать, столичные власти помогли с временным поселением. И сейчас уточняются списки жителей, также нуждающихся в отселении. . Люди обращаются в оперативные штабы, работающие в районах столицы", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что созданная в Киеве специальная комиссия в течение двух недель должна прийти к выводу, подлежит ли здание восстановлению. Ведь в нем полностью уничтожен один подъезд и существенно повреждены другие подъезды.

"Начала работать специальная комиссия, созданная городом, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Сегодня провели совещание на месте. Через 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд и погибли 13 человек, из них – 5 детей. Это самое большое количество убитых РФ людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны», – сообщил Кличко.

В КГГА сообщили, что оперативный штаб в Соломенском районе работает в специализированной школе №64 по адресу ул. Ушинского, 32. В Шевченковском районе всю необходимую помощь можно получить в школе №169 по адресу ул. Владимира Сальского, 2. В Голосеевском районе штаб развернули в школе №186 по ул. Зои Бутенко, 8.

Как сообщалось, в результате массированного вражеского обстрела Киева 8 июля погибли 33 жителя Киева, в том числе 5 детей. Пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. Всего повреждения и разрушения получили 129 зданий города различных форм собственности.

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Виталий Кличко
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