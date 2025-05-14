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Для семьи и природы: ТОП-5 доступных кроссоверов украинского рынка

Среда 14 мая 2025 08:15
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Для семьи и природы: ТОП-5 доступных кроссоверов украинского рынка Фото: ТОП-5 доступных кроссоверов украинского рынка (renault.ua)
Автор: Константин Широкун

Самый популярный сегмент рынка не является одновременно самым дешевым, но доступные кроссоверы в автосалонах все равно есть. РБК-Украина Авто предлагает свой обзор самых интересных моделей в сегменте недорогих кроссоверов.

О пяти самых типичных кроссоверах доступного сегмента читайте в материале РБК-Украина.

Renault Duster (от 858 900 грн)

Очередное поколение популярного кроссовера, который не в одной стране претендует на титул народного - оставаясь при том действительно доступным. Козыри новой генерации те же - невысокая цена, несложная и выносливая конструкция, энергоемкая ходовая, выбор двигателей и трансмиссий. Есть возможность выбирать между тремя силовыми агрегатами - дизельным, бензиновым и бензиново-гибридным. Правда, версия 4х4 доступна только для гибридного привода, но параметры геометрической проходимости (клиренс, углы въезда/съезда и т.д.) достойные во всех комплектациях.

Новий Renault Duster 2024 представлений офіційно

Opel Crossland (от 828 400 грн)

Добротный европейский автомобиль с классическим набором немецких качеств и модным стайлингом. Начиная с базовой комплектации модель имеет богатый набор опций и резвый на ходу 1,2-литровый бензиновый мотор. Собственно, это единственный доступный мотор, но к нему можно выбрать либо механическую коробку передач, либо 6-ступенчатый автомат. Кроссовер компактный (длина 4,2 м), но довольно вместительный, и имеет к пятиместному салону достойный багажник на 410 л объема. К сожалению, полноприводной версии эта машина не имеет, но это распространенная картина в данном сегменте.

Особливості моделі Opel Crossland Opel в Україні

MG ZS (от 775 386 грн)

Второе поколение модели MG ZS только что появилось в Украине. Новинка британско-китайского бренда презентабельна внешне (длина 4,43 м) и выполнена в актуальном дизайне. Принципиальное отличие от конкурентов, важное для многих украинских потребителей - полнолитражный 1,5-литровый бензиновый двигатель. В атмосферном варианте он имеет 116 л.с., а в турбированном - аж 170 л.с. (при крутящем моменте аж 275 Нм!). Доступна и автоматическая трансмиссия (вариатор CVT), и классическая механика, но привод может бить только на переднюю ось.

MG updates hybrid SUV just months after launch, following criticism

Skoda Kamiq (от 930 380 грн)

Кроссовер от одного из самых популярных в стране брендов не очень большой (длина 4,2 м), но его ценность в том, что он сочетает традиционную чешскую практичность с немецким качеством. В моторной линейке Kamiq теперь - надувные бензиновые моторы 1,0 TSI мощностью 95 и 115 л.с. в зависимости от степени форсировки. Трансмиссия механическая и автоматическая, в последнем случае это преселективный робот DSG на 7 ступеней. Полного привода не предусмотрено, но хуже, что наиболее хозяйственным поклонникам чешской марки будет не хватать дизельного двигателя.

Škoda Kamiq

Suzuki S-Cross (от 974 900 грн)

Настоящий "японец", который тем не менее остается в сегменте доступных машин. Автомобиль не очень большой (длина 4,3 м), но выглядит солидно. В Украине для S-Cross доступен только один двигатель - бензиновый 1,4-литровый с турбонаддувом, благодаря которому автомобиль воспринимается на дороге как довольно резвый. Коробка передач может быть как механическая, так и автоматическая (обе - 6 ступенчатые), причем автомат такой, которого не часто встретишь в наше время - это классический гидромеханический агрегат. Модель доступна как с приводом 4х2, так и 4х4, что в целом случается не так уж и часто.

Suzuki S-CROSS - цены, отзывы, характеристики S-CROSS от Suzuki
Вкратце

Без сомнения, выбор в сегменте недорогих кроссоверов в Украине есть. И он не только широк, но и разнообразен - отрадно, что есть не только сугубо городские автомобили, но и модели, которые не боятся плохих дорог и даже легкого бездорожья.

При подготовке статьи были использованы материалы Auto.Ria и компаний-импортеров.

Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.

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