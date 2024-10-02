Семьи "азовцев" выступили в поддержку Буданова на фоне слухов о его увольнении

Чем обеспокоены родные защитников "Азовстали"

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" выражает глубокие переживания по поводу новостей о вероятном смещении с должности начальника ГУР МО, а соответственно и председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, генерал-лейтенанта Кирилла Алексеевича Буданова", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ассоциация является "едва ли не самой активной в общественном секторе в направлении борьбы за возвращение украинских военнопленных", и ее представители считают, что "подобные изменения могут навредить и без того тяжелому процессу обмена военнопленными".

В заявлении напомнили, что Буданов, как председатель Координационного штаба, на протяжении более двух лет поддерживал постоянную связь с семьями пленных Мариупольского гарнизона.

До этого (во время обороны Мариуполя в 2022 году) он принимал участие в организации воздушной операции ГУР МО, которой в окруженные подразделения в Мариуполе были доставлены многочисленные медикаменты, боекомплекты и личный состав для подкрепления.

"Как представители семей, друзей и всех неравнодушных к судьбе пленных героев гарнизона "Мариуполь", наблюдая за многочисленными спекуляциями в СМИ, мы обеспокоены возможной заменой председателя Координационного штаба, под руководством которого были внедрены позитивные изменения в работе КШ и коммуникации с семьями пленных", - подчеркнули в организации.

Уточняется, что "кейс Мариупольского гарнизона является очевидно сверхсложным по многим причинам" (как открытым, так и закрытым для общества).

"Поэтому, по нашему мнению, смены руководителей рабочей группы могут приостановить процессы, которые происходят. Завершить дело возвращения домой бойцов, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", надлежит тем, кто его начал. Своим заявлением мы просим руководство государства сделать все возможное для поддержки структур, причастных к обменам военнопленными, а не вносить раздор и хаос среди семей внедрением непонятных для них изменений", - подытожили в ассоциации.

Заявление ассоциации (скриншот: facebook.com/AzovstalFamilies)