Семья Трампа получила разрешение на строительство vip-курорта на секретном острове в Албании

Так, используя свои связи на стыке политики и бизнеса, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер добился разрешения от албанских властей на возведение роскошного курорта на этом средиземноморском острове прямо в охранной заповедной зоне.

А рядом, на берегу, в городке Звернец, планируется еще один комплекс - "пара" к курорту на острове. В команде Кушнера говорят, что это будет "ян и инь" албанского побережья, где встречаются два моря - Ионическое и Адриатическое.

Власти Албании уже заявили, что видят в острове потенциал "средиземноморского Дубая".

Несмотря на то, что государство оставляет за собой право собственности на остров, инвесторам предоставили налоговые льготы на 10 лет.

Место уже прозвали "Остров Трампа", а правительство Албании радостно демонстрирует дружбу с американской элитой, ожидая туристический бум и деньги.

Вместе с тем, не все в восторге от инвестиционного проекта: природоохранники бьют тревогу, ведь в регионе уникальная флора, мигрируют розовые фламинго, а территория до сих пор не полностью разминирована. Несмотря на это, инженеры Кушнера уже работают на острове, собирая данные перед стартом строительства.

Кстати, местные жители, несмотря на риски, надеются, что с появлением "курорта Трампа" появятся и рабочие места в стране, где средняя зарплата - около 700 евро.

Что известно об острове Сазан

Остров Сазан, расположенный у албанского побережья на стыке Ионического и Адриатического морей, десятилетиями оставался закрытой зоной, ведь был стратегической военной базой времен холодной войны. Здесь до сих пор сохранились подземные тоннели, бункеры и объекты оборонной инфраструктуры, часть которых остается неразминированной.

Сейчас остров, где постоянно никто не проживает, албанские власти рассматривают как перспективное туристическое направление с потенциалом стать "роскошным новым курортом" на Балканах.