ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Родственники пациентов Odrex призвали правоохранителей восстановить справедливость: обращение

Четверг 27 ноября 2025 19:10
UA EN RU
Родственники пациентов Odrex призвали правоохранителей восстановить справедливость: обращение Фото: родственники пациентов клиники Odrex обратились к правоохранителям (google.com)
Автор: Александр Мороз

Родственники пациентов одесской частной клиники "Одрекс" заявляют о неоднократных случаях смертей и осложнений после лечения в медучреждении и настаивают, что их цель - не бизнес-интересы или рейдерство, а справедливость и привлечение к ответственности виновных.

Об этом говорится в видеообращении членов семей пострадавших пациентов, пишет РБК-Украина.

Родственники пациентов утверждают, что "Одрекс" пытается убедить общество, будто на клинику оказывается рейдерское давление. Однако семьи умерших пациентов категорически отрицают это. Они требуют исключительно справедливости и привлечения к ответственности виновных в смерти близких.

Что говорят родственники пациентов

"Мы не рейдеры, мы близкие, которые столкнулись с горем. У каждого из нас есть выписки из этой клиники, чтобы никто не говорил, что это фейки и так далее", - отметила в видеообращении Кристина Тоткайло, чей отец умер после операции в клинике.

По ее словам, родственники пострадавших пациентов обращаются к украинскому правосудию, чтобы добиться восстановления справедливости.

Одной из тех, кто также записал видеообращение, стала Екатерина Бойчук, мать которой скончалась после лечения в "Одрексе".

"Делали две операции, но, к сожалению, результат был летальный - мама умерла. Это был наш последний шанс частная клиника "Одрекс". А в результате - мамы нет, только смерть. Сейчас мы просим украинское правосудие разобраться в этой ситуации, чтобы правда и справедливость были восстановлены", - сказала она.

Екатерина призывает правоохранителей разобраться в происшествии. "Я очень надеюсь, что правосудие восстановится, что правда будет доказана и смертей в "Одрексе" больше не будет", - подчеркнула она.

Светлана Гук рассказала, что ее муж умер в 2019 году после операции в одесской клинике. Она отметила, что семья заплатила значительную сумму за лечение, однако ожидаемого результата не было, и после операции пациент скончался.

По ее словам, родственники пациентов стремятся получить ответы и просят правоохранительные органы обеспечить объективное расследование.

В видеообращении Ольга Малай рассказала о серьезных осложнениях, возникших у ее мужа после операции, которую врачи клиники предварительно описывали как "легкую" и "малоинвазивную".

Она отметила, что в ответе службы поддержки клиники говорилось, что решение о методе анестезии и ходе операции принимаются врачами. По ее мнению, в выписных документах не было достаточно информации о проведенном вмешательстве, его последствиях и последующих рекомендациях по лечению.

Ольга Малай подчеркнула, что, по ее убеждению, ненадлежащие действия и отсутствие полной информации повлияли на состояние пациента. Она призвала украинское правосудие обеспечить беспристрастное рассмотрение дела и подчеркнула, что родственники пациентов ожидают справедливого решения, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Что известно о расследовании смерти пациента в Odrex

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Нацполиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в одесском медучреждении.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 проходил лечение в клинике Odrex.

В ОГП отметили, что двум врачам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Это заведующий хирургическим отделением и врач-онколог.

Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, медики не обеспечили должного реагирования на признаки осложнений и не приняли необходимые меры для своевременного лечения. Эксперты установили, что врачебная ошибка и ненадлежащее исполнение обязанностей находились в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти.

Следствие считает, что во время оказания медицинской помощи были допущены критические ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса вызвал смерть.

Напомним, после появления информации о расследовании, связанном со смертью одесского бизнесмена в клинике "Одрекс", начали появляться рассказы родственников других пациентов, скончавшихся после лечения в этом медучреждении, а также пострадавших от действий врачей.

Как сообщалось ранее, Минздрав готовит проверку одесской частной клиники Odrex, которая оказалась в центре скандала после смерти пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Врачи
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает