Работодателям грозят штрафы до 8 500 гривен за сотрудника без военного билета

Предприятия, которые нанимают на работу работников без военно-учетного документа или учебные заведения, нарушающие соответствующие требования, могут быть оштрафованы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.
"Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн", - сказал он.
По его словам, как при принятии на работу, так и при поступлении на обучение обязательным условием является пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. При этом обязательно должен предъявляться один из военно-учетных документов. Такими документами являются:
"В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме - с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем", - сообщил юрист.
Ранее начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов заявил, что принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.
Напомним, в Минобороны в 2019 году заявили, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет.
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