Работодателям грозят штрафы до 8 500 гривен за сотрудника без военного билета

"Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн", - сказал он.

По его словам, как при принятии на работу, так и при поступлении на обучение обязательным условием является пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. При этом обязательно должен предъявляться один из военно-учетных документов. Такими документами являются:

удостоверение о приписке (приписное свидетельство) - для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного - для военнообязанных;

военный билет - для резервистов.

"В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме - с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем", - сообщил юрист.

Ранее начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов заявил, что принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.