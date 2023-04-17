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Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 09:14
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет Фото: начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, передает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же по пересечению государственной границы - есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", - рассказал он.

По его словам,отдельный случай - бракосочетание.

"Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС, - ред.) документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают", - объяснил Коновалов.

Что касается лечения, то никаких ограничений в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Что касается документов, которые может предъявлять гражданин, если хочет получить госуслуги, то они предусмотрены для трех категорий граждан.

"Для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение, а для резервистов - военный билет", - добавил представитель ТЦК и СП.

Как сообщалось, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.

Напомним, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в настоящее время план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

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Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
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