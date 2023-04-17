Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет

Принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, передает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform .

"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же по пересечению государственной границы - есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", - рассказал он.

По его словам,отдельный случай - бракосочетание.

"Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС, - ред.) документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают", - объяснил Коновалов.

Что касается лечения, то никаких ограничений в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Что касается документов, которые может предъявлять гражданин, если хочет получить госуслуги, то они предусмотрены для трех категорий граждан.

"Для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение, а для резервистов - военный билет", - добавил представитель ТЦК и СП.