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Украинцам напомнили, как оформить э-больничный

Новина українською →
Украина, Воскресенье 14 мая 2023 03:38
Украинцам напомнили, как оформить э-больничный Фото: украинцам напомнили, как оформить-е-больничный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинцы с октября 2021 успели воспользоваться более 14,34 миллиона раз услугой электронного больничного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

В случае болезни украинцу необходимо обратиться к врачу, он на основании осмотра сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности. После этого пациенту придет смс-сообщение с номером медицинского заключения.

"Далее медицинское заключение автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании имеющихся данных будет сформирован е-больничный", - рассказали в ведомстве.

Впоследствии пациент получит смс-сообщение от Пенсионного фонда с номером больничного. В случае, если смс не пришло, необходимо зарегистрироваться на Портале пенсионного фонда или в приложении. Там выбрать способ информирования через смс-сообщение в личном кабинете.

"Проинформируйте своего работодателя о периоде нетрудоспособности, позвонив или отправив ему номер больничного. В свою очередь, работодатель в кабинете страхователя на портале ПФУ пересмотрит листок нетрудоспособности и через 7 дней после даты его закрытия может уплатить его", - говорится в .

Записи о временной нетрудоспособности можно будет пересмотреть в личном кабинете застрахованного на Портале пенсионного фонда. Если вы заболели, находясь за границей, вы можете дистанционно обратиться к своему семейному или лечащему врачу или по возвращении в Украину.

Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

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Министерство здравоохранения Украины больничный
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