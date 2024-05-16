РФ без успеха наступает на Купянск, но есть продвижение оккупантов возле Волчанска: карты ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали тактическое наступление в направлении Липцев, что к северу от Харькова. Вероятно, оккупанты, имели определенные успехи к востоку от Глубокого. Однако ВСУ отбили атаки россиян на этих направлениях.

Кроме того, россияне смогли продвинуться вблизи Волчанска (к северо-востоку от города Харьков). Там продолжаются городские бои, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытаются закрепиться в населенном пункт.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но там ситуация без изменений. Российские войска продолжали наземные штурмы к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

Россияне заявили о продвижении возле Коломыйчихи в сторону Андреевки, но ISW не нашло визуального подтверждения этому утверждению. А вот в районе Кисловки действуют части российской 47-й танковой дивизии.

Операция №3 - Донецкая область

Украинские силы недавно незначительно продвинулись в Северском направлении, к северо-востоку от Бахмута. Данные свидетельствуют о том, что украинские силы недавно немного продвинулись в лесу между Веселым и Спирным. Российские войска продолжали наземные наступления к востоку от Северска в районе Верхнекаменского. Сообщается, что подразделения российской бригады «Александр Невский» действуют вблизи Соледара.

Россияне продолжали штурм вблизи Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Сообщается, что подразделения российской 74-й мотострелковой бригады действуют вблизи Бердичева (северо-западнее Авдеевки). Недавно россияне незначительно продвинулись к западу от города Донецк, в пределах Красногоровки.

Также россияне продолжали наступление к югу от Великой Новоселки.

"Южная ось"

Российские власти заявляли о якобы захвате Роботино, однако подтверждений этому нет. Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Роботино и Вербового. Сообщается, что под Гуляйполем действуют подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады.

15 мая продолжались позиционные бои вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Как заявили в Генштабе ВСУ, ситуация на фронте сложная. Россияне и дальше используют мясные штурмы и атакуют позиции ВСУ. Свои силы Россия концентрирует на Купянском и Покровском направлениях.

Украинским военным удалось частично вытеснить российских оккупантов из Волчанска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.