В работе Telegram произошел сбой

Напомним, последний раз сбой в работе Telegram фиксировали несколько недель назад. Тогда у пользователей были похожие проблемы.

Также мы писали, что представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины, и необходимо искать варианты решения этой проблемы.

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