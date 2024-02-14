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У Буданова заявили об угрозе безопасности Украины от Telegram

Украина, Среда 14 февраля 2024 21:00
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У Буданова заявили об угрозе безопасности Украины от Telegram Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины, и необходимо искать варианты решения этой проблемы.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина - Укринформ.

"Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, есть реальные. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", - сказал он.

По словам Юсова, все хотели бы иметь ответы на все вопросы, а также волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, однако, по словам представителя ГУР, таких простых ответов нет.

Поэтому, как он отметил, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram получается труднее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок", - подытожил Юсов.

Что этому предшествовало

Напомним, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов ведутся уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В прошлом году вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина заявил об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

В СНБО обратились к Telegram-каналам и заявили, что к ним есть несколько требований.

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