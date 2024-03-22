У Telegram наблюдаются проблемы в работе

В мессенджере Telegram наблюдаются проблемы в работе вечером пятницы, 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Пользователи жалуются на проблемы загрузки фото и видео. Перебои фиксируются с приложением у пользователей из разных стран, в том числе в Украине.

Причины проблем в работе Telegram пока не известны.

downdetector.com