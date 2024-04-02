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В работе Telegram произошел сбой

Украина, Вторник 02 апреля 2024 19:24
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В работе Telegram произошел сбой Фото: в работе Telegram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В работе мессенджера Telegram сегодня, 2 апреля, вечером наблюдаются проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DownDetector.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой фото и видео.

Такой сбой в работе приложения наблюдается у пользователей из разных стран, в том числе в Украине.

Причины проблемы пока неизвестны.

Напомним, последний раз сбой в работе Telegram фиксировали несколько недель назад. Тогда у пользователей были похожие проблемы.

Также мы писали, что представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины, и необходимо искать варианты решения этой проблемы.

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