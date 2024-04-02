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У роботі Telegram стався збій

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 19:24
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У роботі Telegram стався збій Фото: у роботі Telegram стався збій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У роботі месенджера Telegram сьогодні, 2 квітня, увечері спостерігаються проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DownDetector.

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням фото та відео.

Такий збій у роботі програми спостерігається у користувачів з різних країн, зокрема в Україні.

Причини проблеми наразі невідомі.

Нагадаємо, востаннє збій у роботі Telegram фіксували кілька тижнів тому. Тоді користувачі мали схожі проблеми.

Також ми писали, що представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і необхідно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

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