"Новая почта" сделала бесплатной одну из услуг
Фото: "Новая почта" отменила плату за переадресацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Оператор почтовой связи "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Раньше за это приходилось платить почти столько же, сколько за доставку из другого города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы компании.
По данным пресс-службы, услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.
Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:
- - из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- - с адреса на адрес;
- - из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.
Напомним, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.