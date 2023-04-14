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"Новая почта" сделала бесплатной одну из услуг

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 13:27
"Новая почта" сделала бесплатной одну из услуг Фото: "Новая почта" отменила плату за переадресацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оператор почтовой связи "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Раньше за это приходилось платить почти столько же, сколько за доставку из другого города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы компании.

По данным пресс-службы, услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

  • - из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • - с адреса на адрес;
  • - из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

Напомним, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.

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