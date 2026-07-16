Роботы перестали "думать" перед каждым препятствием: в чем секрет

В чем проблема роботов прошлых поколений?

Ученые объяснили: четвероногие работы имеют значительное преимущество над колесными аналогами на пересеченной местности. Однако в реальных условиях препятствия - таких как лестница, выступы, камни или поваленные деревья - появляются непрерывно и совершенно хаотично.

Раньше работам было сложно совмещать высокую скорость с общей стабильностью на сложном рельефе. Для каждого типа движения (бега, ходьбы или скачков) приходилось создавать и запускать отдельные алгоритмы.

Поэтому машины не могли плавно и естественно переключаться между разными стилями передвижения, когда условия под ногами внезапно менялись.

Технология APT-RL: обучение за восемь минут

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали технологию APT-RL (Action Pretrained Transformer-based Reinforcement Learning - обучение с подкреплением на основе предварительно обученного трансформера действий).

Этот подход позволяет работу сначала усвоить базовые двигательные навыки, затем свободно комбинировать и чередовать их на практике.

Процесс обучения состоял из нескольких этапов:

Быстрая генерация данных. Вместо длительной и дорогостоящей съемки движений реальных животных или людей с помощью датчиков движения, ученые использовали компьютерную симуляцию. Всего за восемь минут компьютер сгенерировал 15,5 часов виртуальных тренировочных данных на основе физических моделей движения и расчета траекторий.

Обучение с подкреплением. На базе полученных данных ИИ прошел через тысячи виртуальных попыток и ошибок, чтобы научиться самостоятельно выбирать оптимальную стратегию поведения для трехмерных помех.

Сенсорное восприятие. Для ориентации в пространстве работа оснастила 3D-камерой глубины и лазерным дальномером LiDAR. Это позволяет машине сканировать рельеф и мгновенно адаптировать к нему свои движения.

Обзор разработанной технологии управления (схема: KAIST)

Реальные кейсы и результаты

Новую систему управления опробовали на фирменной четырехногой работе KAIST HOUND. Тесты проходили как на закрытых площадках, так и в естественных условиях - на территории кампуса и на лесных тропах с корнями деревьев, ямами и опавшей листвой.

Во время бега по пересеченной местности робот продемонстрировал рекордную мгновенную скорость в 6 метров в секунду (около 22 километров в час).

Машина самостоятельно меняла ход с трота (диагонального шага) на галоп или прыжки в зависимости от того, насколько сложным казался маршрут.

KAIST HOUND демонстрирует свою способность преодолевать различные препятствия с помощью разработанной технологии управления (коллаж: KAIST)

Разработчики убеждены, что созданный ими универсальный контролер станет базовой технологией для будущих физических роботов с ИИ, которые будут привлекаться в инспекцию промышленных объектов, военные миссии и ликвидацию последствий природных катастроф.