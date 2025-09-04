ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В работе Google и YouTube произошел массовый сбой: что известно

Четверг 04 сентября 2025 11:50
UA EN RU
В работе Google и YouTube произошел массовый сбой: что известно Масштабный сбой Google по всему миру (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Пользователи из разных стран сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Downdetector.

Согласно информации ресурса, первые жалобы начали поступать в понедельник около 10:00. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Германии и Нидерландах, также проблемы отмечают жители Великобритании, Франции, Италии, США, Индии и ряда других стран.

Больше всего проблем возникло с Google Maps - 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google Search, а 18% - неполадок в работе Google Drive.

Чаще всего пользователи жалуются на перебои в работе поисковой системы, сбои на сайте и трудности со входом в аккаунт.

Компания Google входит в состав холдинга Alphabet, в который также включены Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

В работе Google и YouTube произошел массовый сбой: что известноСкриншот

Читайте РБК-Украина в Google News
Google YouTube Gmail
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России