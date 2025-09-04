ua en ru
У роботі Google і YouTube стався масовий збій: що відомо

Четвер 04 вересня 2025 11:50
У роботі Google і YouTube стався масовий збій: що відомо Масштабний збій Google по всьому світу (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі з різних країн повідомляють про масові збої в роботі сервісів Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Downdetector.

Згідно з інформацією ресурсу, перші скарги почали надходити в понеділок близько 10:00. Найбільшу кількість звернень зареєстровано в Німеччині та Нідерландах, також проблеми відзначають жителі Великої Британії, Франції, Італії, США, Індії та низки інших країн.

Найбільше проблем виникло з Google Maps - 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google Search, а 18% - неполадок у роботі Google Drive.

Найчастіше користувачі скаржаться на перебої в роботі пошукової системи, збої на сайті та труднощі зі входом в акаунт.

Компанія Google входить до складу холдингу Alphabet, до якого також входять Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.

У роботі Google і YouTube стався масовий збій: що відомоСкріншот

