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Работа над "заморозкой" полномочий России в ГА ООН уже началась, - Ельченко

09:13 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Работа над "заморозкой" полномочий России в ГА ООН уже началась, - Ельченко Фото: Владимир Ельченко, экс-посол Украины в США и при ООН (Getty Images)
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Если Украине и ее союзникам удастся "заморозить" полномочия России в Генеральной Ассамблее как российской делегации, это будет означать и приостановление ее деятельности в Совете Безопасности ООН.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-посол Украины в США и при ООН Владимир Ельченко.

Как объяснил дипломат, речь пока не идет об исключении России из ООН, поскольку это политически нереально. Однако есть шанс "заморозить" ее полномочия - так, как это было с Южной Африкой во времена апартеида.

"Или, вот мало кто знает этот пример: 1956 год, Венгрия. После вторжения советских войск в Будапешт полномочия венгерской делегации были заморожены, и это продолжалось почти три года. Это будет означать, что российские представители, такие как Небензя, перестанут иметь возможность ходить на заседания и по всему миру нести ту чушь, которую мы слышим по телевизору на каждом заседании Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Ельченко.

По его словам, механизм в этом случае достаточно четкий - нужно вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи путем направления письма от Украины.

Есть еще лучший вариант - письмо от группы стран, которые поддерживают это решение.

"И именно над этим Фонд Пилипа Орлика сейчас работает. Мы уже объехали несколько стран. Продолжаем эти поездки, убеждая на парламентском, правительственном уровнях и на уровне общественности, чтобы эти страны присоединились к нашей инициативе", - подчеркнул Ельченко.

Как пояснил дипломат, в коллективном письме должно быть указано, что группа стран не признает полномочий российской делегации, а также призывает включить этот вопрос в повестку дня и начать его рассмотрение.

Экс-посол прогнозирует, что эта инициатива будет крайне раздражать Россию. Более того, она снова привлечет внимание к этому вопросу, поскольку его уже давно не обсуждают должным образом.

"Я на собственном опыте убедился, когда мы говорили сейчас в некоторых странах с дипломатами высокого уровня – они говорят: "О, действительно, а мы не думали, что этот вопрос можно вот именно так поставить". То есть все о нем знают, но как-то, знаете, не ко времени, им не до этого, потому что им никто об этом не напоминал. Вот этим мы и занимаемся.", - добавил Ельченко.

По его убеждению, шанс на успех действительно есть, поскольку существует немало оснований для непризнания полномочий РФ. И дело не в том, что Россия является агрессором, а в том, что в 1991 году она не прошла необходимые процедуры для того, чтобы стать членом ООН.

"Вот это мы ставим под сомнение, и любой юрист-международник вам скажет, что решение может быть однозначно не в пользу Российской Федерации", - подытожил Ельченко.

Кстати, недавно стало известно, что генсек ООН назначил дипломата РФ помогать ему в вопросах разминирования и полиции.

А СМИ узнали, у кого есть шанс возглавить ООН в роли общего кандидата от США, России и Китая.

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