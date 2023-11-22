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Сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии: новые условия

Среда 22 ноября 2023 14:32
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Сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии: новые условия Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия приняла самое большое количество украинских беженцев в Европе – более 1 млн человек. Одной из причин являются высокие суммы соцпомощи Bürgergeld. Некоторые политики уже призывают сократить эти выплаты.

Будут ли украинцы получать эту помощь в 2024 году и какие новые условия будут применять в центрах занятости, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

В настоящее время в Германии находятся 1 млн 116 тысяч украинских беженцев. С первых дней войны украинцев приравняли к другим жителям Германии и предоставили аналогичные выплаты. Основная социальная помощь для обеспечения достойной жизни людей с низким доходом или без работы – "деньги для граждан" (Bürgergeld).

На человека, который живет один, ежемесячно выплачивается 502 евро. Со следующего года эти выплаты возрастут на 12%. Дополнительно предоставляются деньги на аренду жилья, оплату коммунальных услуг, обучение в школе и дотацию на курсы повышения квалификации.

Многие политики выступают против такой большой помощи украинским беженцам. В частности, глава объединения немецких окружных властей Райнгард Загер считает, что выплаты тормозят мотивацию украинских беженцев идти работать. Также Bürgergeld привлекает в Германию украинцев, ранее получивших временную защиту в других странах ЕС.

"В Польше и Нидерландах доля работающих составляет соответственно 66% и 70%, в Германии – 17%", – отметил об украинских беженцах управляющий делами фракции оппозиционных консерваторов Торстен Фрай.

В то же время, отменять Bürgergeld для украинских беженцев немецкое правительство не собирается. Но теперь от украинцев ожидают, что они будут прилагать усилия для поиска работы.

Ранее министр труда Хубертус Хайль объявил о снижении требований по знанию языка к трудоспособным украинским беженцам. Но возрастут требования к их инициативности. Украинцам придется минимум раз в 6 недель отчитываться в центре занятости о собственных шагах по поиску работы. Иначе помощь будут сокращать. Возможные санкции – до 30% отчисления.

Напомним, мы писали, как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году. Сумма выплат вырастет на 12%.

Также мы рассказывали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии. Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от до 1700 евро в месяц.

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