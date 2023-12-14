ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Образованные и квалифицированные. Какой портрет украинских беженцев в Германии

Германия, Берлин, Четверг 14 декабря 2023 16:39
UA EN RU
Образованные и квалифицированные. Какой портрет украинских беженцев в Германии Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Две трети бежавших от войны – женщины.

Какой портрет украинских беженцев в Германии в 2023 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

По данным Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), в Германию в 2022 году и первой половине 2023 года прибыли около 1 млн человек из Украины.

В первом полугодии этого года среди украинских беженцев 61% составляли женщины, 39% – мужчины. В прошлом году женщин было 69%. 40% беженцев жили в неполных семьях – женщины в основном приезжали с детьми сами. Среди немцев в неполных семьях проживает всего 8% населения.

В то же время на переезд в Германию решилось большое количество высокообразованных украинцев. Среди украинских беженцев в возрасте от 25 до 59 лет 45% имеют академическую профессиональную квалификацию университета или технического колледжа. А 28% имеют неакадемическую профессиональную квалификацию. В общей сложности по Германии академическую степень имеют лишь 27% людей этого же возраста.

"Несмотря на высокий уровень образования, только каждый пятый человек из Украины в возрасте от 25 до 59 лет трудоустроен", – говорится в исследовании.

Среди украинских беженцев трудоспособного возраста работают всего 19%. Между тем, уровень занятости населения в Германии составляет 85%. Уровень занятости женщин из Украины в два раза ниже (14%), чем мужчин (30%). При этом через 12 месяцев пребывания в стране находят работу уже 24% трудоспособных беженцев.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.

Ранее мы писали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. В правительстве назвали новые условия, связанные с поиском работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
освіта в Україні
NEWS
Зеленский приехал в Германию
Зеленский приехал в Германию
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год