Образованные и квалифицированные. Какой портрет украинских беженцев в Германии

Почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Две трети бежавших от войны – женщины.

Какой портрет украинских беженцев в Германии в 2023 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com .

По данным Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), в Германию в 2022 году и первой половине 2023 года прибыли около 1 млн человек из Украины.

В первом полугодии этого года среди украинских беженцев 61% составляли женщины, 39% – мужчины. В прошлом году женщин было 69%. 40% беженцев жили в неполных семьях – женщины в основном приезжали с детьми сами. Среди немцев в неполных семьях проживает всего 8% населения.

В то же время на переезд в Германию решилось большое количество высокообразованных украинцев. Среди украинских беженцев в возрасте от 25 до 59 лет 45% имеют академическую профессиональную квалификацию университета или технического колледжа. А 28% имеют неакадемическую профессиональную квалификацию. В общей сложности по Германии академическую степень имеют лишь 27% людей этого же возраста.

"Несмотря на высокий уровень образования, только каждый пятый человек из Украины в возрасте от 25 до 59 лет трудоустроен", – говорится в исследовании.

Среди украинских беженцев трудоспособного возраста работают всего 19%. Между тем, уровень занятости населения в Германии составляет 85%. Уровень занятости женщин из Украины в два раза ниже (14%), чем мужчин (30%). При этом через 12 месяцев пребывания в стране находят работу уже 24% трудоспособных беженцев.