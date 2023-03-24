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Работа усложняется. Почему мобильным ПВО труднее сбивать цели ночью: ответ Игната

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Работа мобильных огневых групп ПВО ночью усложняется. Поскольку им труднее заметить цель, не имея радаров для ее обнаружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, мобильные огневые группы начали работать давно и эффективны они более днем, чем ночью.

"Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать визуально воздушные цели. Поэтому воздушные цели ночью сбиваются средствами, которые имеют радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают", - объясняет Игнат.

Речь идет, например, о зенитных ракетных комплексах, истребительной авиации и т.д.

"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости", - рассказал Игнат.

Напомним, ранее мы писали, что на севере стран с конца прошлого года начато применение мобильных огневых групп противовоздушной обороны и уже уничтожены десятки враждебных целей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве создали мобильные группы ПВО, которые могут сбивать "Шахеды" и ракеты.

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