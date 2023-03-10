Уничтожили десятки целей. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере (видео)

В Северной операционной зоне с конца прошлого года начато применение мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Ими уже были уничтожены десятки вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

"Для врага основная цель - попасть в наши объекты критической инфраструктуры, поэтому он выбирает маршруты, эффективные для его средств воздушного нападения. Мы же наоборот, анализируем и противодействуем его коварным замыслам", - объяснил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал- лейтенант Сергей Наев.

По его словам, с начала применения мобильных групп ПВО на севере, они за это время зарекомендовали себя достаточно хорошо, но по убеждению командующего, если их количество будет постепенно расти, то и эффективность тоже будет повышаться.

"Среди основных задач мобильных огневых групп - разведка воздушного пространства и его уничтожение воздушного противника. Но главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание - до десяти минут, а также способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника", - подчеркнул командующий.

Он рассказал, что состав такой группы может насчитывать до четырех военнослужащих: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.

"По маршрутам, их выбирают по результатам анализа предварительных воздушных ударов врага... Появление мобильных огневых групп - это удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины", - акцентировал Наев.

Он добавил, что на автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс.

"Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", - подытожил Наев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве создали мобильные группы ПВО, которые могут сбивать "Шахеды" и ракеты.

Также в Командовании Объединенных Сил ВСУ рассказали об обороне объектов критической инфраструктуры на севере.

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