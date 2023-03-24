Робота ускладнюється. Чому мобільним ППО важче збивати цілі вночі: відповідь Ігната

За його словами, мобільні вогневі групи почали працювати давно і ефективні вони більш вдень ніж вночі.

"Вночі мобільним вогневим групам важко виявляти візуально повітряні цілі. Тож повітряні цілі вночі збиваються засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують", - пояснює Ігнат.

Мова йде, наприклад, про зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію тощо.

"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори та певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто та і дальність ураження вищезазначеного озброєння є доволі невеликою. Це і ускладнює роботу мобільних ППО вночі та в умовах поганої видимості", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на півночі країн з кінця минулого року розпочато застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони і ними вже було знищено десятки ворожих цілей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві створили мобільні групи ППО, які можуть збивати "Шахеди" та ракети.

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