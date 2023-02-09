В Киеве создали мобильные группы ПВО: могут сбивать "Шахеды" и ракеты (фото)

В Киеве создали мобильные огневые группы, которые защищают небо столицы. Они могут сбивать дроны-камикадзе, ракеты и другие воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Мобильные группы - это подготовленные экипажи военных на легковых автомобилях повышенной проходимости. Они вооружены крупнокалиберными пулеметами, оснащены тепловизионными прицелами и другими приборами для выявления целей и лазерного целеуказания.

Огневые позиции групп определены таким образом, чтобы экипаж прибыл на место как можно скорее. Павлюк отмечает, что подготовка самого экипажа к бою составляет не больше минуты.

"Количество мобильных групп в составе группировки постоянно увеличивается. Также ведется работа по улучшению их технической оснастки", - добавил Павлюк.

Такие мобильные группы могут сбивать вражеские дроны "Шахеды", крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Фото: в Киеве создали мобильные группы сил ПВО (t.me/Pavliuk_KSV)