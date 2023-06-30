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В ВСУ подтвердили уничтожение штаба и склада россиян в Бердянске

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Пятница 30 июня 2023 12:08
В ВСУ подтвердили уничтожение штаба и склада россиян в Бердянске Иллюстративное фото: в ВСУ подтвердили уничтожение штаба и склада россиян в Бердянске (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили штаб российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов в Бердянске 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"В результате успешного удара Сил обороны утром 30.06.2023 поражен штаб и склад ГСМ оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска", - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили уничтожение штаба и склада россиян в Бердянске

Взрывы в Бердянске

Сегодня во временно оккупированном городе в Запорожской области прозвучала серия взрывов.

В Бердянской ГВА отметили, что в городе раздалось 11 взрывов. Горело и детонировало в районе аэропорта.

Отметим, что россияне оккупировали Бердянск еще в первые недели полномасштабного вторжения. Однако в городе хорошо развито партизанское движение. Там часто случается "бавовна" и идет "охота" на коллаборантов. В Бердянске поражают места скопления захватчиков и их техники, а также склады боеприпасов.

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Бердянск Запорожская область ВСУ
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