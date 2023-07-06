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Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке

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Четверг 06 июля 2023 14:47
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы продолжают уничтожать склады и логистические узлы россиян. Недавний взрыв большого склада во временно оккупированной Макеевке не стал исключением.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Как рассказала Маляр, только за минувшие сутки наши воины уничтожили 6 складов боеприпасов на одном только Таврическом направлении.

"Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной. В современной войне логистические цели являются ключевыми", - пишет заместитель министра обороны.

По словам Маляр, недавний взрыв в Макеевке был примером эффективной работы наших артиллеристов, которые нанесли огневое поражение по большому складу. В частности артиллеристам с этим помогли и аэроразведчики, которые корректировали удар.

"Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД", - добавила Маляр.

Взрыв в Макеевке

4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные сразу начали публиковать последствия попадания. Позже СтратКом ВСУ рассказал, что в результате эффективной работы ВСУ был уничтожен очередной состав российских террористов.

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Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
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