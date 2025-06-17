Работа на лето: ТОП-5 вакансий для студентов с высокими зарплатами

Больше всего вакансий для студентов летом предлагает сфера обслуживания, туризм, торговля. Есть и оплачиваемые стажировки в крупных компаниях. Сезонные вакансии обычно не требуют опыта и являются отличным шансом не только подзаработать, но и приобрести навыки, которые могут стать полезными в дальнейшей карьере.

Подробнее о том, на какую работу могут устроиться студенты этим летом, – в материале РБК-Украина.

Главное:

Где больше всего сезонных вакансий?

Какую зарплату предлагают студентам?

Где можно пройти оплачиваемую стажировку?

Летние вакансии в Украине

С приходом лета рынок труда предлагает множество возможностей для временного трудоустройства. Этим могут воспользоваться студенты на каникулах, чтобы не только подзаработать, но и получить первый профессиональный опыт.

По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), с начала лета количество сезонных вакансий существенно возросло, а также увеличилось количество молодежи до 18 лет, которая ищет подработку. Так, по состоянию на 9 июня, в ГСЗ было размещено 628 вакансий сезонного характера, а 123 несовершеннолетних активно ищут подработку.

В профессиональном разрезе летом больше всего ищут подсобных рабочих, педагогов-организаторов, стюардов, плодоовощников и рабочих на сельскохозяйственное производство. Это говорит о высоком спросе на неквалифицированный труд и специалистов, готовых работать посезонно.

ТОП-5 вакансий для студентов на лето

Для тех, кто хочет совместить отдых и работу, подойдут вакансии на украинских курортах. Работодатели ищут поваров, официантов, аниматоров в гостинично-развлекательные комплексы с зарплатой выше средней.

Повар

Гостинично-ресторанный комплекс в Буковеле ищет повара с желанием учиться и развиваться. В вакансии указано, что гибкий график работы подходит для студентов. Работа станет возможностью получить практический опыт в ресторанной сфере. Предлагаемый уровень зарплаты: от 20 до 50 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Официант

Еще один отельный комплекс на горном курорте ищет официанта на лето. Работа с проживанием и питанием. Готовы взять студента без опыта. В обязанности будет входить обслуживание гостей ресторана, прием и обработка заказов, расчет заказов и прием платежей от гостей, выдача и сервировка завтраков. Зарплата на уровне 24-40 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Аниматор

Гостиничный комплекс на побережье Черного моря в Затоке ищет аниматора для работы с детьми от 5 до 12 лет на период с июня по сентябрь. Готовы брать студента, обеспечивают жильем на территории комплекса и проживанием. Предлагаемая зарплата 25-30 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Продавец мороженого

По вакансии продавца мороженого предлагают работу с гибким графиком, готовы брать людей без опыта, в том числе студентов. Зарплата указана на уровне 25-35 тыс. грн за месяц, оклад включает ставку и процента от продаж. Ставка за день – 1200 грн. Приятный бонус – шарик мороженого для сотрудников бесплатно.

Скриншот work.ua

Стажер-бухгалтер

Популярный маркетплейс приглашает на стажировку в бухгалтерский отдел, что подходит для студентов экономических специальностей. В обязанности будет входить помощь в проведении учета оборудования, работа с первичными бухгалтерскими документами, участие в сверках с контрагентами и пр.

Скриншот work.ua

От кандидатов требуют базовых знаний Excel и желания развиваться в сфере учета. Предлагают гибкий график работы и зарплату на уровне 15 тыс. грн.

Стажировка для студентов

Для тех студентов, кто стремится не просто подзаработать, а сделать первый шаг в карьере, ведущие украинские и международные компании предлагают оплачиваемые стажировки, чтобы попробовать свои силы в реальных условиях, понять специфику профессии и приобрести первый опыт.

Джуниор специалист/специалист по работе с бизнес-клиентами / Младший специалист/специалист банка в ProCredit Bank (Киев, Одесса, Львов, Днепр)

В вакансии на robota.ua банк предлагает студентам стабильный доход с просмотром зарплаты каждые пол года, гибридный формат работы, менторство и обучение. Эти вакансии подходят студентам 4 курса или выпускникам.

Стажировка в школе аудита The Big Audit Theory в Deloitte (Киев)

Шестидневный бесплатный онлайн и живой курс (7-14 июля), дающий шанс получить предложение работы от Deloitte Ukraine. Для студентов 3+ курса или выпускников экономических специальностей с уровнем английского Intermediate+.

Интерн отдела торгового маркетинга (направление систем и баз данных) в "BAT Украина" (Киев)

Это оплачиваемая 6-9-месячная программа стажировки BeTalent Program для студентов 4-6 курсов и недавних выпускников. Предусматривается официальное трудоустройство, компенсация питания, гибридный график и возможность получить постоянную должность.

Стажер в "Vodafone Украина"

Оплачиваемая программа развития талантов Vodafone Career Way для студентов 4-6 курсов или выпускников 2023-2025 на полгода. В обязанности будет входить обеспечение работы технических средств транспортной сети, мониторинг состояния сети, анализ причин аварий, возникающих на транспортном оборудовании, проведение техосмотров. Предусматривается официальное оформление, гибридный формат работы.

Отметим, вакансии для студентов размещаются на сайтах поиска работы в специальных разделах, таких как "Работа для студентов" на Work.ua, или за фильтром "Студенты - Начало карьеры - Без опыта" на robota.ua.

При подготовке материала использовались: данные Государственной службы занятости, публикации и вакансии на кадровых порталах Work.ua и robota.ua.